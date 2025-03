Papst Franzikus beim Gebet in der Kapelle der Gemelli-Klinik (Archivbild) (AP)

Das teilten die behandelnden Ärzte am Abend mit. Der 88-Jährige brauche aber mindestens zwei Monate zur Erholung. Erst danach dürfe er wieder seinen gewohnten Arbeitsrhythmus aufnehmen. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche wurde seit fünf Wochen wegen einer Atemwegserkrankung in der Klinik behandelt.

Der Vatikan hatte heute mitgeteilt, dass Franziskus morgen erstmals wieder öffentlich auftreten werde. Er werde sich am Mittag zum traditionellen Angelus-Gebet an einem Fenster der Klinik zeigen, das Angelus-Gebet aber nicht selbst sprechen. Demnach wird der Text wie an den vorangegangenen Sonntagen schriftlich verbreitet. Gestern hatte Kurienkardinal Fernandez erklärt, dass der Papst nach der langen Sauerstoffbeatmung erst wieder neu sprechen lernen müsse.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.