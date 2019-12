Papst Franziskus hat die Kirche aufgerufen, sich den Menschen wieder zu nähern.

Wir sind aufgerufen, andere zu treffen und auf ihr Dasein, ihren Hilfeschrei zu hören, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche bei der traditionellen Vesper zum Jahresabschluss im Petersdom in Rom. Die Menschen und die Kirche müssten zuhören und miteinander reden.



In Deutschland äußerten sich katholische Bischöfe in ihren Silvesterpredigten zur Lage der Kirche. Nach Einschätzung des Erfurter Bischofs Neymeyr ist die Zukunft der katholischen Kirche ungewiß. Der Limburger Bischof Bätzing sprach von einer krisenhaften Situation und einer Zäsur.