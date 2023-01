Katholische Kirche

Papst Franziskus (Archivbild) (picture alliance / Stefano Spaziani / Stefano Spaziani)

Bei dem Gottesdienst im Petersdom verkündete der Papst seine Botschaft zum 56. Weltfriedenstag der katholischen Kirche. Gestern hatte Franziskus Papst Benedikt den Sechzehnten als Geschenk für die Welt gewürdigt. Dessen Leichnam soll morgen im Petersdom aufgebahrt werden. Am Donnerstag findet ein Trauergottesdienst auf dem Petersplatz statt; anschließend wird Benedikt unter dem Petersdom beigesetzt. Der deutsche Papst hatte mit seinem gesundheitlich begründeten Rücktritt im Februar 2013 Kirchengeschichte geschrieben.

In Berlin können sich um Benedikt trauernde Menschen von morgen an bis einschließlich Mittwoch in ein Kondolenzbuch eintragen. Es wird im Stadtteil Neukölln in der Apostolischen Nuntiatur ausgelegt; das ist die diplomatische Vertretung des Heiligen Stuhls in Deutschland.

