Ungarn-Besuch

Papst Franziskus besucht Ungarn. Er wird von Ministerpräsident Orban begrüßt. Rechts sitzt Katalin Novak, Präsidentin von Ungarn. (Andrew Medichini / AP / dpa / Andrew Medichini)

In einer Ansprache in Budapest vor Vertretern der Regierung und der Zivilgesellschaft rief das Oberhaupt der katholischen Kirche die Europäische Union dazu auf, sichere und legale Korridore für Flüchtlinge zu ermöglichen. Zugleich warnte Franziskus vor einem zunehmenden Nationalismus. Es sei lebenswichtig, den europäischen Geist wiederzufinden. Franziskus lobte Ungarn für die Förderung familiärer Werte. Zuvor war der Papst mit Staatspräsidentin Novak zusammengekommen. Am Sonntag ist ein großer Freiluft-Gottesdienst geplant.

