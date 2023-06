Papst Franziskus bei der Generalaudienz in Rom. Anschließend wurde er zu einer Operation ins Krankenhaus gebracht. (Andrew Medichini / AP / dpa / Andrew Medichini)

Kurz vor dem Eingriff im Gemelli-Krankenhaus in Rom hatte sich der Papst noch wie üblich der Öffentlichkeit im Papamobil nach seiner wöchentlichen Generalaudienz gezeigt. Wie der Vatikan weiter mitteilte, soll der Aufenthalt in der Klinik mehrere Tage dauern, um die normale post-operative Nachsorge und die vollständige Genesung sicherzustellen. Bereits im Juli 2021 war Franziskus in der Gemelli-Klinik am Darm operiert worden.

Der Papst litt im vergangenen Jahr zunehmend unter gesundheitlichen Problemen. Wegen anhaltender Schmerzen im rechten Knie sowie Ischias war er den Großteil des vergangenen Jahres auf einen Rollstuhl angewiesen. Ende März lag Franziskus dann wegen einer Bronchitis für drei Nächte im Krankenhaus.

Franziskus' Gesundheitszustand führte im vergangenen Jahr vermehrt zu Spekulationen über einen möglichen Rücktritt. Im März sagte Franziskus zuletzt, dies stehe nicht zur Debatte. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme hielt Franziskus bislang an seinen Reiseplänen fest: Anfang August will er nach Portugal reisen, Anfang September in die Mongolei und Ende September ins französische Marseille.

