Zentralafrika-Reise

Im Amtssitz von Staatspräsident Tshisekedi in der Hauptstadt Kinshasa sprach der Papst vor Politikern und Vertretern der Zivilgesellschaft. Für die andauernde Gewalt in dem Land machte Franziskus einen - Zitat - wirtschaftlichen Kolonialismus verantwortlich, aber auch die Gier der Eliten. Das Gift der Habsucht habe die Diamanten des Kongo zu Blutdiamanten werden lassen. Der Papst verurteilte die Gleichgültigkeit reicher Staaten und rief zum Schutz der weitläufigen und für das Weltklima wichtigen Regenwaldgebiete im Kongo auf.

Franziskus war am Nachmittag in der Hauptstadt von Ministerpräsident Lukonde begrüßt worden. Morgen wird der Papst dort eine Messe unter freiem Himmel feiern, zu der mehr als eine Million Gläubige erwartet werden. Am Freitag reist er weiter in den Südsudan.

