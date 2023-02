Besuch im Südsudan

Papst Franziskus während seiner Reise in den Südsudan. (Gregorio Borgia / AP / dpa )

Franziskus sagte am zweiten Tag seines Besuches in der Hauptstadt Juba, die Kirche könne angesichts der Leiden durch Ungerechtigkeit und Gewalt in dem ostafrikanischen Land nicht neutral bleiben. Bischöfe, Priester und Ordensleute müssten ihre Stimmen gegen Machtmissbrauch erheben, notfalls auch unter dem Einsatz des eigenen Lebens.

Der Südsudan steckt seit der Unabhängigkeit vom Sudan 2011 in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise. Es kommt immer wieder zu Kämpfen und Überfällen, viele Menschen mussten ihre Heimatregionen verlassen. Heute Nachmittag will sich der Papst mit Binnenflüchtlingen treffen. Gestern war das Oberhaupt der katholischen Kirche von Präsident Kiir empfangen worden.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.