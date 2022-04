Osterbotschaft

Papst Franziskus spendete auch den traditionellen Segen "Urbi et Orbi". (AFP/VATICAN MEDIA )

Vor 50.000 Gläubigen und Touristen spendete Franziskus mittags von seiner Loggia aus den Segen "Urbi et Orbi" (Der Stadt und dem Erdkreis). Die traditionelle Formel markiert einen Höhepunkt der römischen Osterfeierlichkeiten.

Franziskus erinnerte aber auch an weitere Krisen und Konflikte in der Welt, zum Beispiel in Afghanistan, in Syrien, in Myanmar und im Nahen Osten. Er betonte, der Frieden sei möglich, eine Pflicht und die vorrangige Verantwortung aller. Jeder Krieg habe Auswirkungen für die gesamte Menschheit: von den Todesfällen über das Flüchtlingsdrama bis hin zur Wirtschafts- und Ernährungskrise, deren Vorboten derzeit bereits erkennbar seien, erklärte Franziskus.

Der Papst räumte ein, bei diesem Blutvergießen und der Gewalt falle es schwer zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden sei. Aber dies sei keine Illusion. "Die Wunden am Leib des auferstandenen Jesus sind Zeichen des Kampfes, den er für uns mit den Waffen der Liebe geführt und gewonnen hat, damit wir in Frieden leben können".

Gebet für die Ukraine

Bereits in der Osternachtfeier im Petersdom hatte der Papst der Ukraine seinen Beistand zugesagt und zu "Gesten des Friedens in diesen vom Schrecken des Krieges gezeichneten Tagen" aufgerufen. An der Feier nahmen der Bürgermeister der ukrainischen Stadt Melitopol, Iwan Fedorow, und mehrere ukrainische Abgeordnete teil. Fedorow war während des Kriegs von russischen Soldaten entführt und später freigelassen worden.

Zum Ende seiner Predigt wandte sich das katholische Kirchenoberhaupt direkt an sie und sagte: "In der Finsternis des Krieges, in der Grausamkeit, beten wir alle für euch und mit euch in dieser Nacht. Wir beten für alle, die leiden."

