Papst Franziskus hat am heutigen Pfingstmontag scharfe Kritik an waffenexportierenden Staaten geübt.

Er bezichtigte sie der Verlogenheit. Franziskus sagte nach Angaben des Vatikans bei einer Audienz in Rom, wer über Frieden spreche und gleichzeitig Waffen für Kriege verkaufe, der entfessele den "Zorn Gottes". Er kritisierte, manche Staaten sperrten ihre Häfen für Bootsflüchtlinge, nicht aber für Schiffe mit Massenvernichtungswaffen.



Auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, erneuerte seine Kritik am Umgang von Ländern wie Italien und Malta mit Rettungsschiffen. Es sei eine Schande, dass Menschen im Mittelmeer ertränken, weil die zivile Seenotrettung unter Strafandrohung gestellt werde, sagte Bedford-Strohm beim bayerischen Kirchentag auf dem Hesselberg in Mittelfranken.