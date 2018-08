Papst Franziskus hat den sexuellen Missbrauch durch Priester und dessen Vertuschung als Verbrechen verurteilt.

In einem Brief an Katholiken in aller Welt schrieb Franziskus, jeder Katholik müsse sich daran beteiligen, solche Taten und deren Vertuschung gänzlich zu verhindern. Der Papst kritisierte eine Kultur, in der Kirchenoberen ihr Ruf wichtiger sei als der Schutz von Kindern. Zugleich bat er um Vergebung für den Schmerz, der den Opfern des Missbrauchs zugefügt wurde.



Im US-Bundesstaat Pennsylvania war in der vergangenen Woche der Bericht eines Geschworenengremiums vorgelegt worden, nach dem etwa 300 katholische Priester in den vergangenen 70 Jahren mindestens 1.000 Kinder und Jugendliche missbraucht haben.