Synodaler Weg

Papst Franziskus (Alessandra Tarantino/AP/dpa)

In einer Erklärung des Vatikans heißt es, der "Synodale Weg", der Laien ein Mitspracherecht bei der Leitung der katholischen Kirche ermöglichen wolle, habe nicht die Autorität, Bischöfe über Lehre oder Moral zu belehren. Der Papst warnte in diesem Zusammenhang vor den Gefahren einer Spaltung der Kirche. In dem Papstschreiben heißt es weiter, es wäre nicht zulässig, wenn Diözesen neue Ämter oder Lehren einführten, die Vorrang vor den Vereinbarungen der Universalkirche hätten. Es wäre wünschenswert, wenn die Vorschläge des Synodalen Weges der Teilkirchen in Deutschland in den synodalen Prozess der Universalkirche einflössen, um - wie es hieß - zur gegenseitigen Bereicherung beizutragen und ein Zeugnis der Einheit zu geben.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.