Katholische Kirche

Papst Franziskus bei der Neujahrsmesse im Petersdom (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Fabio Frustaci)

Er würdigte ihn als treuen Diener der Kirche und des Evangeliums. In seiner Botschaft zum Weltfriedenstag der katholischen Kirche erinnerte Franziskus an die Opfer des Krieges. Jenen, die das Jahresende in Dunkelheit, Kälte und Angst hätten verbringen müssen, gelte es Hoffnung und Zuversicht zu geben.

Der Papst wird am Donnerstag die Totenmesse für Benedikt auf dem Petersplatz zelebrieren. Dessen Leichnam soll ab morgen im Petersdom aufgebahrt werden. In der Apostolischen Nuntiatur in Berlin liegt inzwischen ein Kondolenzbuch aus.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.