Papst Franziskus winkt den Gläubigen während seines traditionellen Segens Urbi et Orbi zu. (imago-images / Ulmer)

Nach zwei durch die Corona-Pandemie bedingten Ausfällen in den Jahren 2020 und 2021 werden am Vormittag wieder Zehntausende Gläubige erwartet - schon am vorigen Wochenende zählte der Vatikan rund 65.000 Teilnehmer an der Palmsonntagsmesse.

Nach dem Gottesdienst am wichtigsten Feiertag der katholischen Kirche wird der Pontifex am Mittag von seiner Loggia aus den Segen "Urbi et Orbi", also "der Stadt und dem Erdkreis", spenden. Es wird erwartet, dass Franziskus die Gelegenheit wieder zu einem Appell für den Frieden nutzen wird.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.