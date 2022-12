Papst Franziskus führt die Heiligabendmesse im Petersdom (Gregorio Borgia / AP / dpa)

Macht- und geldhungrige Menschen verzehrten in der Welt sogar ihre Nächsten, ihre Brüder und Schwestern, sagte das Oberhaupt der Katholiken in der Christmette im Petersdom. An vielen Orten würden auch heute noch Würde und Freiheit mit Füßen getreten. Den Ukraine-Krieg benannte der Papst in seiner Predigt jedoch nicht direkt. Franziskus stand der Messe vor, zelebrierte sie aber wegen seines Knieleidens weitgehend im Sitzen neben dem Altar. Mit Blick auf Jesus führte er aus, dieser sei ohne Luxus und Komfort geboren worden. Dadurch aber sei der "wahre Reichtum des Lebens" ans Licht gekommen, nämlich zwischenmenschliche Beziehungen.

Nach der Pandemie-bedingten Pause waren bei dem Gottesdienst erstmals wieder tausende Gäste im Petersdom sowie draußen auf dem Petersplatz anwesend.

