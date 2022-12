Christmette im Petersdom

Papst geißelt Kriege und wirbt für wahren Reichtum des Lebens - nach Pandemie-Pause wieder Tausende dabei

Papst Franziskus hat an Heiligabend die Kriege und Auseinandersetzungen auf der Welt gegeißelt. Macht- und geldhungrige Menschen verzehrten in der Welt sogar ihre Nächsten, ihre Brüder und Schwestern, sagte das Oberhaupt der Katholiken in der Christmette im Petersdom. An vielen Orten würden auch heute noch Würde und Freiheit mit Füßen getreten.

24.12.2022