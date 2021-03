Papst Franziskus ist am zweiten Tag seines Irak-Besuchs mit dem schiitischen Großajatollah Al-Sistani zusammengekommen.

Die Begegnung fand in der Residenz des Großajatollahs in Nadschaf statt. Dieser tritt selten öffentlich in Erscheinung, darum wird das Gespräch als besonders symbolträchtig gewertet. Es war das erste Mal, dass sich die höchsten Autoritäten der beiden Glaubensgemeinschaften trafen. Der Irak will den 6. März darum künftig als "Tag der Toleranz und Koexistenz" feiern. Das bestätigte die Regierung in Bagdad.



Das Oberhaupt der katholischen Kirche leitete außerdem in der südirakischen Stadt Ur ein interreligiöses Friedenstreffen. Ur gilt als Heimat der biblischen Gestalt Abraham, auf die sich Juden, Christen und Muslime gleichermaßen als Stammvater berufen. Franziskus betonte, Feindseligkeit, Extremismus und Gewalt seien Verrat an der Religion. Der Papst feierte zudem in Bagdad seinen erste Gottesdienst nach dem Ritus der Ostkirchen.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.