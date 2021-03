Papst Franziskus hat am letzten Tag seiner Irak-Reise den Vater des ertrunkenen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi getroffen.

Das Foto des Kleinkinds, dessen Leiche 2015 an einen Strand der Türkei gespült wurde, ging auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise um die Welt. Franziskus habe Kurdi sein Beileid dafür ausgedrückt, dass er seine Familie verloren habe, teilte der Vatikan mit.



Zuvor hatte der Papst mit Tausenden Gläubigen eine Messe in Erbil gefeiert. In seiner Predigt sagte er, überall im Land seien die "Wunden des Krieges und der Gewalt" sichtbar. Franziskus mahnte, nicht nach Rache zu suchen. Stattdessen müsse eine offene Kirche und Gesellschaft aufgebaut werden. Erbil ist die Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan im Norden des Irak. Sie war für viele Christen ein Zufluchtsort, als die Terrormiliz IS in der Region vorrückte. Gestern hatte der Irak den 6. März anlässlich des historischen Papst-Besuchs zum Feiertag erklärt.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.