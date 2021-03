Am zweiten Tag seines Irak-Besuchs ist Papst Franziskus mit dem schiitischen Großajatollah Al-Sistani zusammengekommen.

Wie der Vatikan mitteilte, fand die Begegnung in der Residenz des Großajatollahs in Nadschaf statt. Al-Sistani versicherte dabei dem Papst, dass die Christen im Irak in Frieden und Sicherheit leben müssten. Sie stellen eine Minderheit in dem Land dar.



Zur Stunde befindet sich Franziskus auf dem Weg in die antike Stadt Ur, die als Geburtsstätte der biblischen Gestalt Abrahams gilt. Auf ihn berufen sich Juden, Christen und Muslime gleichermaßen als Stammvater. In Ur steht ein interreligiöses Treffen auf dem Programm. Am Abend feiert das Oberhaupt der katholischen Kirche eine Messe in der chaldäischen Sankt-Josefs-Kathedrale in Bagdad.

