Papst Franziskus bei einer Audienz am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung im Vatikan. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Vatican Media)

Franziskus sagte, Menschen mit Behinderung stärker zu integrieren, sei eine Pflicht der zivilen und kirchlichen Gemeinschaft. Inklusion funktioniere nicht, wenn sie ein Slogan, eine Formel bleibe, die im politisch korrekten Diskurs verwendet werde, meinte der Papst. "Wir müssen uns bemühen, auch auf die existenziellen Bedürfnisse in verschiedenen Dimensionen - körperlich, psychisch, sozial und spirituell - zu reagieren", betonte das Oberhaupt der katholischen Kirche. Behinderten Menschen müsse der Zugang zu Gebäuden und Begegnungsstätten garantiert werden, verlangte der Papst. Sprachliche und physische Barrieren müssten ebenso wie Vorurteile überwunden werden.

Für die Deutsche Bischofskonferenz kritisierte der Erfurter Weihbischof Hauke, trotz zahlreicher Verbesserungen sei "das inklusive Miteinander in vielen Bereichen nicht selbstverständlich". Auch die Kirche müsse sich etwa am Arbeitsmarkt noch stärker für den Einsatz von Menschen mit Behinderungen in die Pflicht nehmen.

Behindertenbeauftragter: "Sonderschulen" abschaffen

Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Dusel, hat sich für die Abschaffung sogenannter Sonderschulen ausgesprochen. Es sei richtig, dass Kinder mit und ohne Behinderung zusammen in die gleiche Schule gingen, sagte Dusel der "taz". Damit Kinder mit Behinderung ihren Mehrbedarf an Unterstützung bekämen, müssten die Förderschulpädagogen in die Regelschulen. „Das fehlt in der Realität immer wieder, und dann fährt man das Thema Inklusion an die Wand“, meinte der Behindertenbeauftragte. "Dann fühlen sich die im Recht, die schon vorher gesagt haben, das klappt ja sowieso nicht mit dem gemeinsamen Lernen."

Zudem plädierte Dusel dafür, Werkstätten für Menschen mit Behinderung zu erhalten. Für viele Mitarbeitende seien diese auch ein Ort sozialer Interaktion. Auf jeden Fall müsse aber über Reformen gesprochen werden, etwa über die Entlohnung und die Frage der Mitbestimmung.

DBG beklagt hohe Langzeitarbeitslosen-Quote unter Schwerbehinderten

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert wegen der hohen Zahl an Langzeitarbeitslosen unter Menschen mit Schwerbehinderung mehr Druck auf Unternehmen. Sie müssten stärker in die Verantwortung genommen werden, sagte DGB-Vorstandsmitglied Piel der Deutschen Presse-Agentur. Dazu müsse die Bundesregierung die Ausgleichsabgabe für Betriebe, die keinen einzigen Menschen mit schwerer Behinderung beschäftigten, deutlich erhöhen. Solange diese Abgabe aus der Portokasse bezahlt werden könne, bleibe sie wirkungslos. Nötig sei aber auch, die Ressourcen in den Jobcentern für eine bessere Vermittlung in den Arbeitsmarkt aufzustocken.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit ist der Anteil Schwerbehinderter unter Langzeitarbeitslosen von 42 Prozent im Jahr 2019 auf 47 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen. Wenn Firmen nicht die vorgeschriebene Zahl an Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigen, müssen sie zum Ausgleich Geld entrichten.

Caritasverband kritisiert mangelnde Barrierefreiheit



praktische Verbesserungen - etwa bei Reisen. Bahnhöfe müssten grundsätzlich barrierearm sein, für die ältere Dame mit Rollator ebenso wie für Eltern mit Kinderwagen. "Wir brauchen an den Bahnhöfen Aufzüge, die funktionieren. Zudem benötigen sehbehinderte Menschen dort gut lesbare Anzeigetafeln und verständliche Ansagen", führte Welskop-Deffaa aus. Nötig sei ein Investitionsprogramm der Bahn, das nicht nur die Gleise optimiere. Der Deutsche Caritasverband kritisierte, in der aktuellen Verkehrspolitik komme Barrierefreiheit deutlich zu kurz. Präsidentin Welskop-Deffaa verlangte praktische Verbesserungen - etwa bei Reisen. Bahnhöfe müssten grundsätzlich barrierearm sein, für die ältere Dame mit Rollator ebenso wie für Eltern mit Kinderwagen. "Wir brauchen an den Bahnhöfen Aufzüge, die funktionieren. Zudem benötigen sehbehinderte Menschen dort gut lesbare Anzeigetafeln und verständliche Ansagen", führte Welskop-Deffaa aus. Nötig sei ein Investitionsprogramm der Bahn, das nicht nur die Gleise optimiere.

Berliner Behindertenparlament tagt im Abgeordnetenhaus

In Berlin kam das Behindertenparlament zum ersten Mal im Abgeordnetenhaus zusammen. Parlamentspräsident Dennis Buchner eröffnete die Veranstaltung im Plenarsaal, wo sonst die Abgeordneten debattieren und Gesetze beschließen. Es ging unter anderem um ein Mobilitätskonzept, das den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen gerecht wird. Als Vertreter der Landesregierung waren Sozialsenatorin Kipping, Verkehrssenatorin Jarasch und Gesundheitssenatorin Ulrike Gote anwesend. Sie stellten sich anschließend den Fragen.

Nach Bremen ist das Berliner Behindertenparlament die zweite landesweite Versammlung von Menschen mit Behinderungen. Es ist 2021 gestartet, die erste Sitzung war coronabedingt aber nur digital möglich.

Der Internationale Tag für Menschen mit Behinderung findet auf Initiative der Vereinten Nationen jährlich am 3. Dezember statt. Schätzungen zufolge leben etwa eine Milliarde Betroffene weltweit mit einer Behinderung. Die Bundesregierung bemüht sich nach eigenen Angaben , die 2006 verabschiedete UNO-Behindertenkonvention mit einem "Nationalen Aktionsplan" umzusetzen. Zuletzt verabschiedete das Kabinett die Eckpunkte für die "Bundesinitiative Barrierefreiheit".

Diese Nachricht wurde am 04.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.