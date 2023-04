Karfreitag

Papst Franziskus spricht Fürbitten im Petersdom (AFP / TIZIANA FABI)

Er überließ die Predigt Kardinal Cantalamessa, dem päpstlichen Hausprediger, sprach jedoch die sogenannten Großen Fürbitten für die Anliegen der Kirche und der Welt. Am spätabendlichen Kreuzweg am Kollosseum in Rom nahm Franziskus anders als zunächst geplant nicht teil. Der Vatikan hatte mitgeteilt, wegen der Kälte könne sich der Papst lediglich am Gebet beteiligen.

Der 86-Jährige war in der vergangenen Woche nach einer Bronchitis-Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.