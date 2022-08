Besuch in L'Aquila

Papst Franziskus bei einem Besuch im italienischen L'Aquila. (Riccardo De Luca / AP / dpa )

Auf dem Domplatz der Abruzzen-Stadt sagte er, Worte allein könnten nach dem tragischen Verlust von mehr als 300 Menschenleben nicht trösten, dazu brauche es menschliche Nähe und Geschwisterlichkeit. Mit großer Widerstandsfähigkeit seien die Bewohner von L'Aquila den Aufbau der Stadt angegangen. Nun gehe es darum, auch den kulturellen und kirchlichen Wiederaufbau gemeinsam zu schaffen.

Zu der Begegnung mit dem Papst waren mehrere tausend Menschen auf den Domplatz gekommen, unter ihnen auch viele Helfer des Katastrophenschutzes. Noch heute reist Franziskus wieder in den Vatikan zurück, wo morgen die mehrtägige Kardinalsversammlung fortgesetzt wird. In deren Rahmen hatte der Papst gestern 20 Geistliche aus aller Welt in den Kardinalsstand erhoben und sie damit in sein wichtigstes Beratergremium berufen.

