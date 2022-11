Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Papst Franziskus nahm das Demissionsgesuch des 73-Jährigen an, wie der Vatikan in Rom bekanntgab. Schick hatte in seinem Brief an den Papst erklärt, er wolle bevorstehende wichtige Entscheidungen und Weichenstellungen einem jüngeren Nachfolger überlassen. Er verwies auf bevorstehende Personalien sowie die Umsetzung der Reformbeschlüsse des Synodalen Wegs und des weltweiten synodalen Prozesses.

Normalerweise bieten Bischöfe dem Papst ihren Rücktritt erst mit 75 Jahren an. Schick war seit 2002 Bischof in Bamberg. In der Deutschen Bischofskonferenz hatte er von 2006 an das wichtige Amt des Vorsitzenden der Kommission Weltkirche inne. Der Konferenzvorsitzende Bätzing würdigte in einer ersten Reaktion unter anderem Schicks Einsatz für die Menschen in den weltweiten Krisengebieten.

