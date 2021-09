Papst Franziskus besucht im Rahmen seiner Slowakei-Reise heute Angehörige der Roma-Minderheit.

Dafür fährt er in die Stadt Kosice im Osten des Landes. In der Ende der 1980er Jahre erbauten sozialistischen Plattenbausiedlung Lunik IX leben bis zu 6.000 Roma in teils menschenunwürdigen Verhältnissen. Franziskus setzt sich immer wieder für die Belange benachteiligter und armer Menschen ein.



Zudem will der Papst im Sportstadion von Presov vor gut 10.000 Gläubigen eine Messe im sogenannten byzantinischen Ritus feiern.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.