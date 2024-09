Katholische Kirche

Papst reist in weit abgelegene Region Papua-Neuguineas und bringt eine Tonne Hilfgüter mit

Papst Franziskus besucht heute einen der am weitesten entfernt gelegenen Außenposten der katholischen Kirche. Bei seinem Aufenthalt im Pazifikstaat Papua-Neuguinea wird der 87-Jährige in der Kleinstadt Vánimo an der Nordküste erwartet - annähernd 15.000 Kilometer von Rom entfernt.