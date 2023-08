Abschlussmesse des Weltjugendtages in Lissabon. (AFP / Thomas Coex )

Gestern war das Treffen in der portugiesischen Hauptstadt mit rund 1,5 Millionen Gläubigen zu Ende gegangen. Franziskus hatte angekündigt, dass der nächste Weltjugendtag 2027 in Südkoreas Hauptstadt Seoul stattfinden werde. Bei der Abschlussmesse im Freien in einem Park am Fluss Tejo dankte der 86-Jährige den jungen Menschen für ihre Teilnahme sowie den freiwilligen Helfern für ihre Arbeit. Das Treffen war 1986 in Rom auf Initiative von Papst Johannes Paul II. ins Leben gerufen worden. Für Franziskus war es bereits der vierte Weltjugendtag.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.