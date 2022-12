Papst Franziskus spendet den Weihnachtssegen "Urbi et Orbi" (Gregorio Borgia / AP / dpa / Gregorio Borgia)

Insbesondere erinnerte Franziskus an den Krieg in der Ukraine. Die Menschen dort seien an Weihnachten im Dunklen, in der Kälte oder weit weg von ihrem Zuhause, sagte das Oberhaupt der Katholischen Kirche beim traditionellen Segen "Urbi et Orbi" - der Stadt und dem Erdkreis. Er rief dazu auf, den Leidenden in der Ukraine mit konkreten Gesten der Solidarität zu helfen. Gott möge den Verstand jener erleuchten, in deren Macht es stehe, die Waffen zum Schweigen zu bringen und diesem sinnlosen Krieg ein sofortiges Ende zu setzen".

Auch an die Hungernden in vielen Ländern erinnerte der Papst. Vor allem Kinder litten an Hunger, während jeden Tag große Mengen an Lebensmitteln verschwendet und Gelder für Waffen ausgegeben würden.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.