Papst Franziskus (Corbis / Alessandra Benedetti )

Er sagte, die Praxis verletze die Würde von Frauen und greife schwer in ihre physische Unversehrtheit ein. Jedes Jahr würden rund drei Millionen Mädchen verstümmelt, oft in für ihre Gesundheit sehr gefährlichen Umständen, so Franziskus.

Heute wird der Internationale Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung begangen. Die Beschneidung von Mädchen wird in rund 30 Ländern in Afrika und dem Nahen Osten praktiziert, und aufgrund von Migration auch in anderen Regionen.

