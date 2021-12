Papst Franziskus (l.) bei einem Besuch auf der geteilten Insel Zypern mit dem Präsidenten der Republik Zypern, Nikos Anastasiadis (imago images/Independent Photo Agency Int.)

Geplant ist unter anderem ein Treffen mit dem Oberhaupt der Orthodoxen Kirche der Insel, Chrysostomos dem Zweiten. Anschließend ist in Nikosia eine Messe im größten Stadion der Insel vorgesehen. Als wichtigster Moment des zweiten Tages der Reise gilt ein Treffen mit Flüchtlingen. Nach Angaben der zyprischen Regierung will Franziskus nach seinem Besuch 50 Migranten von Zypern nach Italien mitnehmen. Gestern hatte er die Menschen der geteilten Insel zu Dialog und Versöhnung aufgerufen. Am Wochenende reist der Papst weiter nach Griechenland.

