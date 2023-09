Mongolei-Besuch

Papst Franziskus beim interreligiösen Treffen mit Vertretern verschiedener Glaubensrichtungen in der Mongolei. (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / IMAGO / VATICAN MEDIA / ipa-agency.net)

Begegnung und Dialog könnten einen entscheidenden Beitrag zur Beendigung von Konflikten leisten, sagte er. An der Begegnung nahe der Hauptstadt Ulan Bator nahmen zwölf Religionsvertreter teil - darunter örtliche Führungspersönlichkeiten des Buddhismus, Schamanismus, Islams, Judentums sowie christlicher Konfessionen. Auch der Pfarrer der russisch-orthodoxen Kirche war beteiligt. Am Nachmittag will der Papst in der Steppe-Arena in Ulan Bator eine Messe feiern. Es werden rund 2.000 Menschen erwartet. Es ist der erste Besuch eines Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche in der Mongolei.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.