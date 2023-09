Franziskus mit Macron und dessen Ehefrau vor dem Mittelmeer-Treffen mit Bischöfen und jungen Menschen in Marseille (dpa / Alessandra Tarantino)

Am Vormittag nahm er an einem Treffen zahlreicher Bischöfe mit jungen Menschen aus den Mittelmeer-Anrainerstaaten teil. Dabei appellierte der Papst erneut an die Verantwortung der Europäer für das Schicksal der Flüchtlinge im Mittelmeer und betonte, diese seien keine Eindringlinge, sondern suchten Aufnahme.

Im Anschluss kam Franziskus mit dem französischen Präsidenten Macron zusammen. Bei dem Gespräch sollte es um das Thema Migration sowie um den Krieg in der Ukraine gehen. Bereits gestern hatte er bei einer Gedenkveranstaltung auf das Leid der Migranten im Mittelmeer aufmerksam gemacht und deren Rettung als Frage der Menschlichkeit bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.