Besuch in Ungarn

Papst Franziskus in der Kirche St. Elisabeth in Budapest (Darko Vojinovic / AP / dpa / Darko Vojinovic)

Er empfing in der Vatikan-Botschaft in Budapest den Metropoliten von Ungarn, Erzbischof Hilarion. Hilarion war über viele Jahre Außenamtsleiter des Moskauer Patriarchats. Das Treffen der beiden sei in einem "herzlichen Ton" abgelaufen und habe etwa 20 Minuten gedauert, hieß es aus dem Vatikan. Der Papst hatte sich zuletzt mehrfach als Vermittler im Ukraine-Krieg angeboten.

Franziskus ist auf einer dreitägigen Pilgerreise in Ungarn. Es ist seit dem Angriffs Russlands auf die Ukraine sein erster Besuch in einem Land, das direkt an das Kriegsgebiet angrenzt. Er dankte Ungarn für die Aufnahme von geflüchteten Ukrainern. Das Land habe sich hier großherzig gezeigt, meinte der Papst.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.