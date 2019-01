Papst Franziskus hat sich vor seinem ersten Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einer Videobotschaft an die Bevölkerung gewandt.

Darin betonte er seine Bereitschaft, den Dialog mit den Muslimen auszubauen. Er wolle eine neue Seite in der Geschichte "der Beziehungen zwischen den Religionen" aufschlagen, sagte der Papst. Die Emirate würdigte er als Modell des Zusammenlebens zwischen verschiedenen Zivilisationen und Kulturen. - Franziskus wird in Abu Dhabi an einer interreligiösen Konferenz teilnehmen, eine öffentliche Messe halten und sich mit einer islamischen Gelehrtenvereinigung treffen. Es ist der erste Besuch eines Oberhaupts der katholischen Kirche auf der Arabischen Halbinsel.