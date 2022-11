Auslandsreise endet

Papst Franziskus im Nationalstadion in Riffa, Bahrain (AFP / SIMONE RISOLUTI)

Zum Abschluss will er in der Heilig-Herz-Kirche in Manama das sonntägliche Angelus-Gebet sprechen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hatte gestern in einer öffentlichen Messe im Nationalstadion in Riffa eine mangelnde Bereitschaft zur Beendigung von Konflikten kritisiert. Franziskus sagte in seiner Predigt, der Frieden könne nicht wiederhergestellt werden, wenn ein böses Wort mit einem noch böseren beantwortet werde. Zugleich lobte er das muslimisch geprägte Bahrain als Beispiel für das Zusammenleben in Vielfalt. An dem Gottesdienst nahmen rund 30.000 Gläubige und Pilger aus zahlreichen Ländern teil. Viele von ihnen sind Arbeitskräfte, die etwa aus Indien, Sri Lanka oder von den Philippinen stammen.

