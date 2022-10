Papst Franziskus (picture alliance / Vatican Media / Spaziani. / Vatican Media / Spaziani.)

Das kündigte er beim Angelus-Gebet auf dem Petersplatz in Rom an. Nach eigenem Bekunden will der Papst dem Verfahren mehr Zeit einräumen. Ursprünglich sollte der im vergangenen Jahr begonnene weltweite synodale Prozess im nächsten Oktober mit einer vierwöchigen Weltbischofssynode enden. Bei den Beratungen geht es um neue Wege der Teilhabe und der Mitbestimmung an kirchlichen Entscheidungsprozessen.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.