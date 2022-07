Wegen gesundheitlicher Probleme

Der Papst ist gesundheitlich angeschlagen. (Alessandra Tarantino/AP/dpa)

"Die Tür steht offen. Das ist eine ganz normale Option", erklärte Papst Franziskus vor Journalisten mit Blick auf einen Rücktritt. Gerade denke er zwar nicht daran, sein Amt niederzulegen, aber das hieße nicht, dass er damit nicht übermorgen anfangen könne, sagte er weiter. In den zurückliegenden sechs Tagen seiner Kanada-Reise konnte der Papst kaum laufen und saß die meiste Zeit im Rollstuhl. Im Juni hatte er eine für Anfang Juli geplante Afrika-Reise abgesagt.

Der 85-Jährigen plagt seit längerem eine Knieverletzung. Sein Knieproblem könnte womöglich mit einer Operation gelöst werden, doch Franziskus will sich nach einem Eingriff an seinem Dickdarm vor etwas mehr als einem Jahr nicht noch einmal einer Operation unterziehen. Die Narkose habe Spuren hinterlassen, so Franziskus.

Sein Vorgänger Benedikt XVI. war 2013 bereits von seinem Amt zurückgetreten.

Kanada-Reise: Papst bezeichnet Tötung von Indigenen als Völkermord

Im Mittelpunkt der sechstägigen Reise durch Kanada von Papst Franziskus stand die Misshandlung und Tötung von tausenden Indigenen in kirchlichen Einrichtungen. Franziskus bezeichnete den Umgang mit den dortigen Ureinwohnern an kirchlich geführten Internaten als Völkermord. Die Gewalt und der jahrzehntelange Missbrauch seien ein Genozid, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche auf dem Rückflug von Kanada nach Rom. Der Papst reagierte damit auf Kritik von kanadischen Indigenen. Er habe den Genozid beschrieben und um Entschuldigung gebeten, betonte Franziskus. Es sei ihm aber nicht in den Sinn gekommen, den Fachbegriff zu verwenden. Bei seiner Reise traf Franziskus auch auf Indigene.

