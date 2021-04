In der Messe zur Osternacht hat Papst Franziskus die Gläubigen aufgerufen, in der Corona-Pandemie die Hoffnung zu bewahren. Im Petersdom in Rom sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, eine Botschaft des Osterfests sei, dass es immer möglich sei, neu anzufangen. Auch in Glaubensfragen könne man neue Wege beschreiten, betonte der Papst in seiner Predigt.

Viele Christen lebten einen "Erinnerungs-Glauben". Ein lebendiger Glaube sei aber keine Antiquitätensammlung. Christen sollten stattdessen wie Jesus an die Grenzen gehen, Barrieren überwinden und Vorurteile abbauen.



Menschen weltweit verfolgten den Gottesdienst im Fernsehen und über das Internet. Wegen der in Italien geltenden abendlichen Ausgangssperre war die Messe vorverlegt worden. Etwa 200 Personen durften teilnehmen. Auch den Gottesdienst zum Ostersonntag mit dem Segen "Urbi et Orbi" wird der Papst erneut unter Corona-Beschränkungen feiern.

