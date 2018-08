Ganz klar – mit dem Thema Missbrauch kann man nicht gewinnen. Die Wunden, die die Täter ihren Opfer schlagen, heilen nie ganz, die Opfer leiden oft ihr ganzes Leben unter dem, was ihnen angetan wurde, viele sind nachhaltig geschädigt, manch einer bringt sich um. Deshalb ist es auch gerechtfertigt, von Überlebenden zu sprechen, von denen, die die schrecklichen Taten überlebt haben. Allein in Irland gibt es Tausende.

Die Erwartungen von ihnen an den Papstbesuch waren hoch: Aber Franziskus konnte sie gar nicht erfüllen. Er hat die Verbrechen klar benannt, er hat das Versagen der Kirchenoberen angesprochen, er hat sich mit Überlebenden getroffen, für sie gebetet. Die Wunden heilt das nicht.

Zu lange haben Kirchenobere Täter gedeckt

Zu lange hat die katholische Kirche systematisch die Taten vertuscht, die Aufarbeitung der Fälle behindert, zu lange haben Kirchenobere die Täter gedeckt. Und immer noch tut sich die Kirche schwer damit, Bischöfe, Ordensobere aus dem Verkehr zu ziehen, die, obwohl sie die Fälle auf dem Tisch hatten, nichts dafür getan haben, die Opfer zu schützen, neue Opfer zu verhindern. Das liegt auch an den Machtstrukturen in einer Organisation, in der nur alte unverheiratete Männer das Sagen haben, in der es schwer ist, einen Bischof zu sanktionieren, selbst für den Papst.

Viele Menschen haben sich wegen der Missbrauchsfälle von der katholischen Kirche abgewandt, nicht nur in Irland, auch in Deutschland, in den USA, in Australien oder in Chile. Überall gab es das gleiche Muster der systematischen Vertuschung.

Nicht nur ein Problem der Kirche

Die Taten selbst sind aber nicht nur ein Problem der Kirche, sondern der Gesellschaft: Zur Wahrheit gehört auch, dass die allermeisten Missbrauchsfälle immer noch in Familien geschehen. Dass zum Beispiel viele Sportverbände ein eher unterentwickeltes Bewusstsein für das Thema haben. Kinder und Jugendliche vor potentiellen Tätern zu schützen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Auch wegen des Aufschreis über die Skandale in Einrichtungen der katholischen Kirche hat sich viel getan in Irland, in Deutschland oder in den USA – dort hat auch die katholische Kirche inzwischen Konsequenzen gezogen. Und auch in Rom wurden die Regeln im Umfang mit den Fällen verschärft. Bischöfe werden inzwischen dafür sensibilisiert, worauf sie zum Beispiel bei der Ausbildung von Priestern achten müssen, wie man Taten verhindern kann.

Die katholische Kirche könnte vorangehen

Es gibt beim Thema Missbrauch nur Verlierer – aber die katholische Kirche hat eine Chance: Sie könnte sich an die Spitze des gesellschaftlichen Wandels setzen, der einer Kultur, in der Missbrauch möglich ist, eine klare Absage erteilt.

In einigen Ländern haben die Kirchenoberen, wie es scheint, den Weckruf gehört – wenn auch, wie in den USA zunächst unter dem Druck gewaltiger Entschädigungszahlungen. In anderen Ländern aber hat auch die Kirche noch nicht viel getan. Italien oder Polen beispielsweise haben ihre Missbrauchsskandale noch vor sich. Der Weg ist schmerzhaft, er ist lang. Aber am Ende kann sich etwas ändern – weil sich etwas ändern muss.