Papst Franziskus hat den jahrzehntelangen Missbrauch von Minderjährigen durch Geistliche in Irland als "schweren Skandal" bezeichnet.

Er sagte während seines Besuchs in Dublin, kirchliche Autoritäten hätten es versäumt, mit diesen abscheulichen Verbrechen angemessen umzugehen. Irlands Premierminister Varadkar verlangte von Papst Franziskus konkrete Schritte bei der Aufarbeitung des Missbrauchs. Er forderte, das Kirchenoberhaupt solle den Einfluss seines Amtes geltend machen, um Gerechtigkeit und Wahrheit für die Opfer in Irland und in der ganzen Welt voranzubringen.



Irland ist eines jener Länder, in denen Vertreter der katholischen Kirche über Jahrzehnte hinweg Kinder und Frauen missbrauchten und die Kirchenoberen die Straftaten in diesem Zusammenhang systematisch vertuschten. Franziskus will während seines zweitätigen Besuchs in Irland mit Betroffenen sprechen und auch für sie beten.