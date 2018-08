Papst Franziskus hat seinen zweitägigen Besuch in Irland begonnen.

Bei seiner Ankunft am Flughafen in Dublin wurde er von Vize-Regierungschef Coveney begrüßt. Anlass des Besuchs ist der Abschluss des Weltfamilientreffens mit mehreren tausend Teilnehmern. Laut Vatikan wird Papst Franziskus aber auch Opfer sexuellen Missbrauchs durch katholische Geistliche treffen und für sie beten.



Irland ist eines jener Länder, in denen Vertreter der katholischen Kirche über Jahrzehnte hinweg Kinder und Frauen missbrauchten und die Kirchenoberen die Straftaten in diesem Zusammenhang systematisch vertuschten. Das wurde Ende 2009 im sogenannten Murphy-Bericht aufgedeckt, ebenso wie die Leiden der mehr als 400 Opfer.



Es ist das erste Mal seit fast 40 Jahren, dass ein Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche Irland besucht. Höhepunkt soll die morgige Abschlussmesse sein, zu der mehr als eine halbe Million Teilnehmer erwartet werden. Kritiker haben aus Protest gegen die Missbrauchsskandale zum Boykott der Messe aufgerufen und eine Gegenveranstaltung angekündigt.