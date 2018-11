In Papua-Neuguinea hat das Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft, Apec, begonnen.

Malaysias Premierminister Mahathir Mohamad sagte zum Auftakt, man müsse die Globalisierung neu bewerten, weil sie viele Menschen zurücklasse. Deshalb müsse es mehr Chancengleichheit im Handel zwischen reichen Staaten und Entwicklungsländern geben. Die Vorteile des freien Handels würden jedoch durch den Handelskrieg zwischen den USA und China sowie den Brexit zunichte gemacht.



Der Apec gehören 21 Länder an. An dem Treffen nehmen zahlreiche Staats- und Regierungschefs teil. Die Wirtschaftsgemeinschaft hat seit ihrer Gründung 1989 zum Ziel, ein riesiges Freihandelsabkommen zu schaffen. In den Mitgliedsländern lebt rund die Hälfte der Weltbevölkerung.