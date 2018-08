Katrin Müller-Rottgardt hat bei der Para-Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin Gold im 100-Meter-Sprint geholt.

Die 36-Jährige aus Wattenscheid gewann in der Klasse T12, in der Sportler mit eingeschränkter Sicht starten.



Der Weitspringer Heinrich Popow holte zum Ende seiner Karriere noch einmal Silber in der Klasse der einseitig Unterschenkel-Amputierten.