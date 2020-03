Eine Gruppe Sportler trainiert für einen Hindernislauf. Tough Mudder heißt der Spaß - 16 Kilometer durch den Schlamm, Seile hochklettern, Schwingen, Springen, Krabbeln, Laufen. Anstrengend, aber für ambitionierte Athleten an sich nichts Außergewöhnliches. Außer, dass einer der Sportler Tetraspastiker ist und eigentlich nicht richtig laufen kann.

"Einfach erklärt ist das eine Fehlsteuerung, die vom Gehirn beziehungsweise vom Zentralnervensystem ausgeht und dadurch ist die Grund-Muskelspannung in meinem Körper zu hoch", sagt Johannes Grasser - oder einfach nur Johnny, wie seine Freunde ihn nennen.

"Normalerweise sollte ich mit dieser Form der Spastik, das ist die schwerste Form der Spastik, unkontrollierte Muskelzuckungen haben und relativ verkrüppelt sein. Und ich sollte nicht in der Lage sein, zum Beispiel eigenständig zu gehen, zu stehen oder zu sitzen. Oder vielleicht sogar nicht mal in der Lage sein, eigenständig zu essen."

"Impossible is nothing"

Johnny ist 31 Jahre alt und sitzt fast sein ganzes Leben lang im Rollstuhl. Trotz seiner Einschränkung studiert er an der Sporthochschule Köln und will jetzt, streckenweise, bei Tough Mudder mitlaufen.



"Ich war schon immer jemand, der irgendwie verrückt war und der von nix zurückgeschreckt ist und der vor nichts Angst hat und eher dann sich herausgefordert gefühlt hat. Ich glaube, dass es auch so ein bisschen so eine Art Trotzhaltung. Nur weil ich jetzt eine Behinderung habe, heißt es doch noch lange nicht, dass ich das nicht kann. Ich war schon immer so, wenn jemand irgendwie gesagt hat: Es darf eigentlich nicht sein, oder das geht nicht. Dann hat mich das eher angespornt."

Freund: "Also ein Kumpel von mir sitzt im Rollstuhl und sagt immer: 'Impossible is nothing.'" - Johnny: "Ehh, du hast meinen Satz geklaut, du Vogel!"

Sport als Therapie gegen die Krankheit

Wir befinden uns im Fitnessbereich einer großen Kletterhalle. Ein Parcour aus Stangen, Ringen und Seilen. Der Boden bedeckt von einer großen grauen Weichbodenmatte. Hier trifft sich Johnny einmal pro Woche mit seinem Team, um für den Hindernislauf zu trainieren.



"Ich hab noch nie an Ringen Klimmzüge gemacht." - Während die anderen mit ihm für Tough Mudder trainieren, ist es bereits Johnnys dritte Trainingseinheit. Durchschnittlich macht er vier Stunden Sport pro Tag. Er braucht das um gesund zu bleiben. Sport ist seine Medizin, seine Therapie gegen die Spastik.

"Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass ich versuchen muss, meinen Körper aus den Fehlhaltungen raus zu trainieren, immer wieder und am besten über die Leistungsgrenze zu gehen. Denn alles, was über der Leistungsgrenze an Training läuft, hat einen lang anhaltenden Effekt gegen die Spastik."



Deswegen sucht er immer wieder nach neuen Herausforderungen. Von den 16 Kilometern beim Hindernislauf will er vier selber laufen. Anstelle seiner Krücken wird er sich auf die Hände seiner Teammitglieder stützen. Die restliche Strecke wird er getragen. Beim heutigen Training übt das Team mit Johnny Hindernisse zu überwinden.

Behörden stellen Hilfebedarf infrage

Da Johnny die Koordination fehlt, sich von Seil zu Seil zu hangeln, muss er sich an den Rücken einer seiner Teammitglieder klammern. Und wie beim Tough Mudder, benötigt Johnny im echten Leben auch Unterstützung. 16 Stunden am Tag, jeden Tag. Das kostet Geld, viel Geld. Doch die Behörden stellen Johnnys Budget immer wieder infrage.



"Aufgrund der Tatsache, dass ich besser bin als ich sein dürfte, muss ich mich halt sehr häufig eben genau darum streiten, diese finanzielle Unterstützung zu bekommen. Und wenn man es auf den ganz banalen Nenner bringen würde: Wenn ich jetzt nichts trainieren würde über ein paar Monate, dann würde ich so schlecht werden in meiner Verfassung, dass ich ihn die Kategorie passe, in die ich theoretisch gehören sollte."



In diesem Fall, wenn es ihm schlecht ginge, sagt Johnny, würde er alles gezahlt bekommen, was er beantragt: "Jetzt ist es halt so, ich bin quasi besser, als ich sein dürfte. Und dafür werde ich - in Anführungsstrichen - 'bestraft', weil immer versucht wird, von Seiten des Staates die Unterstützung zu reduzieren oder zu kürzen oder eben gar nicht zu zahlen."

Jahrelanger "zermürbender" Streit um die Pflegekosten

Seit Jahren befinden sich verschiedene Behörden im Rechtsstreit, wer Johnnys Pflege bezahlen soll. Im August letzten Jahres hatte eigentlich ein Gerichtsurteil für Klarheit gesorgt, doch der Zuständigkeitsstreit der Träger wird weitergeführt. Weil in dieser Zeit keiner gezahlt hat, mussten Johnny und seine Familie das Geld für die Pflege selbst vorfinanzieren. Über mehrere Monate sind so Kosten in Höhe von 40.000 Euro entstanden.



"Also dieser ganze Streit, muss ich sagen, fühlt sich absolut beschissen an, weil er extrem zermürbend ist und Zeit und Energie und vor allem Motivation nimmt. Also man kriegt einfach fast schon zwangsweise schlechte Laune. Vor allem eigentlich deshalb, weil ich ja doch nur normal leben möchte und ja, wenn man mal ehrlich ist, durch mein ganzes Training dem sogar Staat Geld spare. Weil, würde ich so schlecht sein, wie ich eigentlich sein sollte, müsste ich eine 24-Stunden-Betreuung haben, die zu einem deutlich höheren Stundensatz anfallen würde und deutlich mehr Geld kosten würde."

Lebenselixier Sport

Mittlerweile bekommt Johnny vorübergehend wieder Geld. Doch die Höhe seiner Leistungen wird weiterhin geprüft. Der damit verbundene Aufwand, kostet ihn viel Zeit und Stress. Er rettet sich in seine Projekte und Ideen. Im Juni steht erstmal der Tough Mudder auf der Agenda. Und im Herbst möchte er als erster Tetraspastiker eine knapp 400 Meter Steilwand am Zuckerhut in Brasilien bezwingen.

"Also für mich bedeutet Sport eigentlich ein gewisses Stück Freiheit, weil es mir meine Lebensqualität gibt, weil ich ohne Sport nicht so beweglich wäre. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich nicht mal annähernd das, was ich kann. Also, ich könnte viel weniger am Leben so teilnehmen. Ja, und für mich ist es quasi mein Lebenselixier."