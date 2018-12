Die Ärztin Hänel hält die geplante Reform des sogenannten Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche für realitätsfern.

In Bayern gebe es bereits von staatlichen Stellen bereitgestellte Listen mit Ärzten, die eine Abtreibung durchführten, sagte Hänel in der Sendung "Kontrovers" im Deutschlandfunk. Allerdings seien die nicht immer auf dem aktuellen Stand, einige Ämter wüssten gar nicht, dass sie diese Listen führen sollten. Deshalb reisten Frauen in Bayern in die Nachbarländer oder andere Bundesländer für eine Abtreibung.



Sie bezeichnete den Paragrafen 219a als "Informationsverbot mit dem Versuch einer Zensur", es sei nie um Werbung gegangen. Hänel war wegen Informationen über Abtreibungen auf der Internetseite ihrer Praxis verurteilt worden.



Die Ärztin betonte, in Ländern mit restriktiven Abtreibungsgesetzen sei die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche nicht niedriger. Die Frauen, die zu ihr wegen einer Abtreibung kämen, wüssten ganz genau, was sie tuen. Sie würden aber mit dem Gesetz zu unmündigen Bürgerinnen erklärt.

CDU-Politikerin warnt vor Werbung

Dem widersprach die CDU-Politikerin Winkelmeier-Becker. Sie betonte, die Beratung von Schwangeren mit Abtreibungswunsch dürfe nicht geschwächt werden. Das sei der einzige Zeitpunkt, an dem das Lebensrecht des Kindes eine Rolle spiele. Die abschließende Entscheidung der Frau werde aber vorbehaltlos akzeptiert. Sie werde durch das Verfahren nicht entmündigt.



Winkelmeier-Becker ergänzte, mit einer Streichung des Paragrafen 219a wäre Werbung möglich, die weit über eine reine Information von Betroffenen hinausgehe. Eine Abtreibung dürfe aber niemals als normale ärztliche Leistung dargestellt werden. Zudem seien bereits jetzt im Internet zahlreiche Informationen über Abtreibungen abrufbar.

Thomae: Kompromiss ist "sehr enges Korsett"

Aus Sicht des FDP-Bundestagsabgeordneten Thomae wäre eine weitergehende Reform des Paragrafen 219a wünschenswert, für ihn kommt aber auch eine Streichung infrage. Ärzte sollten zeitgemäßer und sachlich informieren dürfen, sagte er. Es sei völlig normal, dass sich Frauen inzwischen im Internet informierten, bevor sie einen direkten Kontakt suchten.



Der jetzt vorgelegte Kompromiss der Regierung sei ein "sehr enges Korsett", das den Frauen Misstrauen entgegenbringe. Thomae betonte, am Schutz des ungeborenen Lebens müsse festgehalten werden - dem stehe die Abschaffung von Paragraf 219a aber nicht im Wege.



Die zuständigen Minister der Regierungskoalition hatten sich in der vergangenen Woche auf eine Neuregelung des Paragrafen 219a verständigt. Darin soll bestimmt werden, wie Ärzte und Krankenhäuser künftig darüber informieren können, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Geplant ist, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und die Bundesärztekammer eine Liste mit Ärzten und Krankenhäusern veröffentlichen, die Abtreibungen durchführen. Das Verbot der Werbung wird beibehalten.