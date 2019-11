Erstmals seit der Reform des Paragrafen 219a über das gesetzliche Werbeverbot für Abtreibungen ist eine Ärztin rechtskräftig verurteilt worden.

Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten bestätigte das Urteil vom vergangenen Juni gegen die Frauenärztin Gaber. Sie wurde für schuldig befunden, mit Informationen auf ihrer Internetseite über Abtreibungen in ihrer Praxis gegen den Paragrafen verstoßen zu haben.



Gaber erwägt nun nach Angaben ihres Anwalts eine Verfassungsbeschwerde. Diesen Schritt will auch die Gießener Ärztin Hänel gehen. Durch ihre Verurteilung zu einer Geldstrafe vor zwei Jahren war eine bundesweite Debatte über den Strafrechtsparagrafen ausgelöst worden. Er untersagt das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen von Schwangerschaftsabbrüchen, wenn das in grob anstößiger Weise geschieht oder den Medizinern einen finanziellen Vorteil verschaffen soll. Im vergangenen Jahr war der Paragraf etwas gelockert worden.