Nachdem in Paraguays Hauptstadt Asunción tausende Menschen teils gewaltsam gegen die Regierung protestierten, hat der Präsident des Landes, Benitez, eine Regierungsumbildung angekündigt.

Benitez gab in einer Nachricht an die Nation bekannt, dass drei Minister ausgetauscht würden und der Topposten des Zivilkabinetts neubesetzt werde. Er sei sich bewusst, dass die Bürger Veränderungen erwarteten, und dies werde er umsetzen. Unter den neu zu besetzenden Ministerien ist auch das Gesundheitsressort. Dessen Chef, Mazzoleni, hatte bereits am Freitag seinen Rücktritt angekündigt.



Proteste gegen die Regierung wegen der Impfstoff- und Medikamentenknappheit gegen das Coronavirus hatten am Freitag begonnen. Es kam zu Ausschreitungen, unter anderem wurde das Wirtschaftsministerium mit Molotow-Cocktails beworfen. Die Beamten setzten Gummigeschosse und Tränengas ein, es wurden mehr als 20 Menschen verletzt.

Nur 4.000 Menschen bisher geimpft

Am Samstag gingen erneut 5.000 Menschen auf die Straße. Laut der paraguayischen Zeitung "La Nacion" forderten die Menschen den Rücktritt des gesamten Kabinetts inklusive Präsident Benitez. Die Demonstrierenden bezeichneten die Regierung demnach als Diebe und Korrupte, die mit den Leben der eigenen Bevölkerung spielten. Die Situation hat sich demnach seit dem Beginn der Corona-Pandemie verschlechtert.



Wie die schwedische Zeitung "Dagens Nyheter" berichtet, sind in Paraguay bisher nur 4.000 von sieben Millionen Einwohnern geimpft. Das entspricht weniger als 0,1 Prozent. Der einzige Impfstoff, der dem Land im Moment zur Verfügung steht, ist das russische Mittel Sputnik V, mit dem Beschäftigte im Gesundheitswesen geimpft werden. Am Sonntag wurde bekannt, dass Chile insgesamt 40.000 Dosen des chinesischen Impfstoffs Sinovac an Paraguay und Ecuador spendet.



In Paraguay haben sich laut Johns-Hopkins-Universität 167.000 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 3.300 sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 07.03.)

+ Ferien: Wann ist wieder Urlaub im Ausland möglich? (Stand 26.02.)

Test und Schutz

+ Testen: So funktionieren die neuen Corona-Selbsttests (Stand: 24.02.)

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 4.3.)

+ Impfungen: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 26.02.)

+ Impfstoff von Astrazeneca: Berichte über Nebenwirkungen und Akzeptanzprobleme - Experten widersprechen (04.03.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 25.02.)

+ Strategiewechsel: Sind Schnelltests der Durchbruch bei der Pandemiebekämpfung? (Stand 16.02.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 27.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 02.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.