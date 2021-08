Radsportlerin Denise Schindler hat bei den Paralympics in Tokio die erste deutsche Medaille gewonnen.

Die 35-jährige holte in der 3.000-Meter-Verfolgung Bronze. Gold ging an die Australierin Paige Greco, Silber an Xiaomei Wang aus China.



Für Denise Schindler war es die erste Bahn-Medaille ihrer Karriere. Bei den Paralympics in Rio 2016 und London 2012 hatte sie zweimal Silber und einmal Bronze auf der Straße gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.