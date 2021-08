Bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Tokio werden die Rollstuhl-Basketballerin Mareike Miller und der Radfahrer Michael Teuber die deutsche Fahne tragen.

Dies gab der Deutsche Behindertensportverband bekannt. Wie schon zuvor bei den Olympischen Spielen wird damit ein Duo die deutschen Mannschaft ins Stadion führen. 136 Sportlerinnen und Sportler nehmen an den Paralympics teil, die morgen offiziell eröffnet werden.



Für Athletensprecherin Mareike Miller sind es bereits die dritten Spiele, nach Gold in London gewann sie mit den deutschen Rollstuhlbasketballerinnen in Rio Silber. Michael Teuber holte bei seinen bislang fünf Teilnahmen auf der Straße und der Bahn insgesamt fünfmal Gold und einmal Silber.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.