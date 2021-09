Bei den Paralympischen Spielen in Tokio hat die deutsche Sportschützin Natascha Hiltrop die Goldmedaille gewonnen.

Im Wettbewerb mit dem Luftgewehr über 10 Meter sicherte sie sich mit dem letzten Schuss die Führung vor der Südkoreanerin Jino Park. Damit holte Hiltrop das erste Gold für die deutschen Para-Sportschützen seit den Spielen 2004 in Athen.



Im Radfahren gewann Annika Zeyen einen Tag nach ihrer Goldmedaille im Zeitfahren Silber im Straßenrennen über 26,4 Kilometer. Gold ging an die Niederländerin Jennette Jansen Bronze an Alicia Dana aus den USA.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.