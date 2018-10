Nach dem Sieg von Paris Saint-Germain gegen Roter Stern Belgrad in der Fußball-Champions League ist es zu Ausschreitungen gekommen.

Wie mehrere Medien berichten, sind hundert Anhänger von Paris und Belgrad in der Nähe des Prinzenparkstadions aneinandergeraten. Die Polizei sei eingeschritten und habe dabei auch Tränengas eingesetzt. Die Lage beruhigte sich später. Frankreichs Fußball-Meister PSG unter der Leitung des deutschen Trainers Thomas Tuchel hatte das Spiel in der Gruppe C mit 6:1 gewonnen.