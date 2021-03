Außenminister Maas berät heute in Paris mit seinen Kollegen aus Frankreich, Jordanien und Ägypten über den Nahost-Friedensprozess.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes wollen die beteiligten Staaten Bewegung in den festgefahrenen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern bringen. Langfristig solle der Weg für die Wiederaufnahme von direkten Gesprächen geebnet werden.



Mit einer Annäherung vor den Wahlen in Israel am 23. März und den Parlaments- und Präsidentenwahlen in den Palästinensischen Gebieten im Mai und Juli rechnen Beobachter jedoch nicht. Der SPD-Politiker Maas sagte, dass man die Bemühungen um direkte Gespräche dennoch fortsetzen wolle.



Es ist bereits das fünfte Treffen der Minister im sogenannten Münchner Format. Die Gruppe war im vergangenen Februar am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz gegründet worden. Zuletzt kam sie im Januar in Ägyptens Hauptstadt Kairo zusammen.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.